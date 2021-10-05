J&J звернулась до FDA з проханням дозволу на ревакцинацію

Компанія Johnson & Johnson звернулася до Управління продовольства та медикаментів (FDA) з проханням дозволити проведення ревакцинації. Зустріч з експертом управління назначена на 15 жовтня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Johnson & Johnson відзначає, що згідно з результатами пізнього дослідження, ревакцинація її препаратом, що була зроблена через 56 днів після першої дози - забезпечує 94% захист від симптоматичного коронавірусу й 100% захист від важкого захворювання після 14 днів з момент введення бустеру.

Додамо, що FDA вже дозволило ревакцинацію препаратом, розробленим Pfizer/BioNTech, серед людей віком від 65 років й старше, а також серед людей з групи ризику.

Moderna, зі свого боку, минулого місяця також звернулася до управління з проханням дозволити ревакцинацію.