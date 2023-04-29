В Изюмском районе гражданский подорвался на неизвестном взрывном устройстве

В селе Вернополье Изюмского района Харьковской области гражданский подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области призывает всех жителей области быть максимально осторожными. В случае обнаружения подозрительного предмета ни в коем случае не трогайте его и сообщите о находке в ГСЧС или Нацполицию по телефонам "101", "102" или "112", - пишет пресс-служба ГСЧС.

Как пояснил Синегубов, инцидент произошел в собственном дворе 30-летнего пострадавшего. В результате взрыва гражданский получил телесные повреждения.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Херсонской области недавно гражданский наткнулся на мину. От полученных ранений житель Давидова Брода погиб на месте.

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