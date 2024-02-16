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В Ізюмському районі група людей підірвалася на протипіхотній міні: є загиблі та поранений

Архівне фото: В Ізюмському районі група людей підірвалася на протипіхотній міні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У Харківській області сьогодні, 16 лютого, група людей підірвалася на міні. Унаслідок цього загинули двоє чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Жертви

У полі в селі Довгеньке Ізюмського району троє цивільних чоловіків підірвалися на ворожому вибухонебезпечному предметі. За попередніми даними, це протипіхотна міна типу ОЗМ.

"Двоє чоловіків загинули на місці. Третій - 24-річний чоловік - отримав травму, його госпіталізовано до лікарні", - пише прокуратура.

Розслідування

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Фото: Наслідки підриву (facebook.com/prokuraturakharkiv)

Розслідування проводили слідчі поліції.

Розмінування України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

При цьому Литва очолила коаліцію з розмінування України. Вже відбулася перша зустріч партнерів.

Також 7 лютого Європейський Союз передав Україні систему розмінування DOK-ING MV-10. Її одержала Державна служба спеціального транспорту України. Новий комплекс став частиною пакета підтримки ЄС у розмірі 25 млн євро для гуманітарного розмінування в Україні, оголошеного на саміті ЄС-Україна в лютому 2023 року.

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