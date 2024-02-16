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В Изюмском районе группа людей подорвалась на противопехотной мине: есть погибшие и раненый

Архивное фото: В Изюмском районе группа людей подорвалась на противопехотной мине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Харьковской области сегодня, 16 февраля, группа людей подорвалась на мине. В результате этого погибли двое мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Жертвы

В поле в селе Долгенькое Изюмского района трое гражданских мужчин подорвались на вражеском взрывоопасном предмете. По предварительным данным, это противопехотная мина типа ОЗМ.

"Двое мужчин погибли на месте. Третий - 24-летний мужчина - получил травму, он госпитализирован в больницу", - пишет прокуратура.

Расследование

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Фото: Последствия взрыва (facebook.com/prokuraturakharkiv)

Расследование проводили следователи полиции.

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

При этом Литва возглавила коалицию по разминированию Украины. Уже состоялась первая встреча партнеров.

Также 7 февраля Европейский Союз передал Украине систему разминирования DOK-ING MV-10. Ее получила Государственная служба специального транспорта Украины. Новый комплекс стал частью пакета поддержки ЕС в размере 25 млн евро для гуманитарного разминирования в Украине, объявленного на саммите ЕС-Украина в феврале 2023 года.

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