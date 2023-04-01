В Изюмском районе мужчина подорвался на взрывчатке в собственном дворе

В селе Довгаловка Изюмского района, находясь в собственном дворе, 59-летний мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве. В результате он получил серьезные ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Глава области в очередной раз призвал жителей помнить о высокой минной опасности в регионе.

"Около 15:30 в селе Довгаловка Изюмского района, находясь в собственном дворе, на неизвестном взрывном устройстве подорвался и получил ранения 59-летний мужчина. Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Херсонской области в больнице скончался электромонтер. Он накануне подорвался на российской мине во время проведения работ.

Также ранее мы писали, что в Херсонской области мужчина подорвался на российской мине. Он получил множественные ожоги тела.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.