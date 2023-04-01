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В Изюмском районе мужчина подорвался на взрывчатке в собственном дворе

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Харьковская область, Суббота 01 апреля 2023 16:36
В Изюмском районе мужчина подорвался на взрывчатке в собственном дворе Фото: в Изюмском районе мужчина взорвался на взрывчатке в собственном подворье (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В селе Довгаловка Изюмского района, находясь в собственном дворе, 59-летний мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве. В результате он получил серьезные ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Около 15:30 в селе Довгаловка Изюмского района, находясь в собственном дворе, на неизвестном взрывном устройстве подорвался и получил ранения 59-летний мужчина. Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Глава области в очередной раз призвал жителей помнить о высокой минной опасности в регионе.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Херсонской области в больнице скончался электромонтер. Он накануне подорвался на российской мине во время проведения работ.

Также ранее мы писали, что в Херсонской области мужчина подорвался на российской мине. Он получил множественные ожоги тела.

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