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На Изюмском направлении ВСУ ликвидировали вражеский пункт управления

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Харьковская область, Суббота 30 апреля 2022 10:35
На Изюмском направлении ВСУ ликвидировали вражеский пункт управления Фото: ВСУ уничтожили пункт управления оккупантов на Изюмском направлении (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные обнаружили и ликвидировали вражеский пункт управления на Изюмском направлении. Оккупанты понесли значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Отмечается, что группа бойцов специального назначения Нацгвардии обнаружила на Изюмском направлении скопление вражеской техники и место жительства личного состава противника.

Разведданные были переданы бойцам ВСУ, после чего тяжелым и прицельным огнем артиллерии украинские защитники уничтожили пункт управления оккупантов.

"Чтобы враг "поджарился" еще качественнее, гвардейцы осуществляли корректировку огнем", - говорится в сообщении.

Таким образом удалось уничтожить более 30 единиц техники оккупантов, из которых более половины - танки, а также БТРы, БМД и МТЛБ.

Напомним, с начала войны против Украины Россия потеряла уже около 23 200 своих военных.

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