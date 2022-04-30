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На Ізюмському напрямку ЗСУ ліквідували ворожий пункт управління

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Харківська область, Субота 30 квітня 2022 10:35
На Ізюмському напрямку ЗСУ ліквідували ворожий пункт управління Фото: ЗСУ знищили пункт управління окупантів на Ізюмському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові виявили та ліквідували ворожий пункт управління на Ізюмському напрямку. Окупанти зазнали значних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

Зазначається, що група бійців спеціального призначення Нацгвардії виявила на Ізюмському напрямку скупчення ворожої техніки та місце проживання особового складу противника.

Розвіддані були передані бійцям ЗСУ, після чого важким та прицільним вогнем артилерії українські захисники знищили пункт управління окупантів.

"Аби ворог "підсмажився" ще якісніше, гвардійці здійснювали корегування вогнем", - йдеться у повідомленні.

Таким чином вдалося знищити понад 30 одиниць техніки окупантів, з яких більше половини - танки, а також БТРи, БМД та МТЛБ.

Нагадаємо, з початку війни проти України Росія втратила вже близько 23 200 своїх військових.

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