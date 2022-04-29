UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Изюмское направление. Оккупанты строят понтонные мосты через Северский Донец

Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска на Изюмском направлении основные усилия сосредотачивают на ведении разведки и нанесении ударов подразделениям Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Также на Слобожанском направлении российская группировка из состава 6-й общевойсковой армии, береговых войск Балтийского и Северного флотов основные усилия сосредотачивает на удержании занимаемых позиций в районе к северу и юго-востоку от города Харькова.

К тому же враг пытается осуществить развертывание дополнительных артиллерийских подразделений.

На Изюмском направлении оккупанты действуют подразделениями из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии, 68 армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск.

В частности, основные усилия враг сосредотачивает на ведении разведки и нанесении ударов подразделениям Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, для обеспечения дополнительной переброски войск на Изюмском направлении оккупанты наводят дополнительные понтонно-мостовые переправы через реку Северский Донец.

Ранее мы сообщали, что ночью на юге ВСУ поразили 11 целей оккупантов.

Также мы писали, что в Днепропетровской области СБУ задержала помощницу главарей "ДНР".

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныХарьковГенштаб ВСУВторжение России в Украину