Изюмское направление. Оккупанты строят понтонные мосты через Северский Донец

Также на Слобожанском направлении российская группировка из состава 6-й общевойсковой армии, береговых войск Балтийского и Северного флотов основные усилия сосредотачивает на удержании занимаемых позиций в районе к северу и юго-востоку от города Харькова.

К тому же враг пытается осуществить развертывание дополнительных артиллерийских подразделений.

На Изюмском направлении оккупанты действуют подразделениями из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии, 68 армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск.

В частности, основные усилия враг сосредотачивает на ведении разведки и нанесении ударов подразделениям Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, для обеспечения дополнительной переброски войск на Изюмском направлении оккупанты наводят дополнительные понтонно-мостовые переправы через реку Северский Донец.