Изюмское направление. Оккупанты строят понтонные мосты через Северский Донец

Российские войска на Изюмском направлении основные усилия сосредотачивают на ведении разведки и нанесении ударов подразделениям Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.
Также на Слобожанском направлении российская группировка из состава 6-й общевойсковой армии, береговых войск Балтийского и Северного флотов основные усилия сосредотачивает на удержании занимаемых позиций в районе к северу и юго-востоку от города Харькова.
К тому же враг пытается осуществить развертывание дополнительных артиллерийских подразделений.
На Изюмском направлении оккупанты действуют подразделениями из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии, 68 армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск.
В частности, основные усилия враг сосредотачивает на ведении разведки и нанесении ударов подразделениям Вооруженных Сил Украины.
Кроме того, для обеспечения дополнительной переброски войск на Изюмском направлении оккупанты наводят дополнительные понтонно-мостовые переправы через реку Северский Донец.
Ранее мы сообщали, что ночью на юге ВСУ поразили 11 целей оккупантов.
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