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Ізюмський напрямок. Окупанти будують понтонні мости через Сіверський Донець

Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Російські війська на Ізюмському напрямку основні зусилля зосереджують на веденні розвідки та та завдаванні ударів підрозділам Збройних Сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Також на Слобожанському напрямку російське угруповання зі складу 6-ї загальновійськової армії, берегових військ балтійського та північного флотів основні зусилля зосереджує на утриманні займаних позицій у районі на північ та південний схід від міста Харкова.

До того ж ворог намагається здійснити розгортання додаткових артилерійських підрозділів.

На Ізюмському напрямку окупанти діють підрозділами зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї загальновійськової армії, 68 армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ.

Зокрема, основні зусилля ворог зосереджує на веденні розвідки та завданні ударів підрозділам Збройних Сил України.

Окрім того, для забезпечення додаткового перекидання військ на Ізюмському напрямку окупанти наводять додаткові понтонно-мостові переправи через річку Сіверський Донець.

Раніше ми повідомляли, що вночі на Півдні ЗСУ вразили 11 цілей окупантів.

Також ми писали, що у Дніпропетровській області СБУ затримала помічницю ватажків "ДНР".

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