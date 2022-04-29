Ізюмський напрямок. Окупанти будують понтонні мости через Сіверський Донець

Також на Слобожанському напрямку російське угруповання зі складу 6-ї загальновійськової армії, берегових військ балтійського та північного флотів основні зусилля зосереджує на утриманні займаних позицій у районі на північ та південний схід від міста Харкова.

До того ж ворог намагається здійснити розгортання додаткових артилерійських підрозділів.

На Ізюмському напрямку окупанти діють підрозділами зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї загальновійськової армії, 68 армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ.

Зокрема, основні зусилля ворог зосереджує на веденні розвідки та завданні ударів підрозділам Збройних Сил України.

Окрім того, для забезпечення додаткового перекидання військ на Ізюмському напрямку окупанти наводять додаткові понтонно-мостові переправи через річку Сіверський Донець.