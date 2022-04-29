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В Днепропетровской области СБУ задержала помощницу главарей "ДНР"

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Украина, Пятница 29 апреля 2022 14:34
В Днепропетровской области СБУ задержала помощницу главарей "ДНР" Фото: СБУ (volyn.com.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

СБУ задержала помощницу главарей так называемой "ДНР", которая отвечала за их медийную раскрутку и готовила постановочные сюжеты для российских СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"В Днепропетровской области СБУ установила место нахождения и задержала попечительницу главарей так называемой"ДНР". Она отвечала за их медийную раскрутку и информационное сопровождение деятельности террористов. Женщина присоединилась к рядам незаконных вооруженных формирований в 2016 году. Там занималась популяризацией группировок боевиков и подготовкой постановочных сюжетов для кремліських пропанандистів. В том числе относительно прибытия из РФ так называемых гуманитарных конвоев. Впрочем после ликвидации бывшего главаря террористов Захарченко, его помощница покинула ряды боевиков и длительное время скрывалась", - сообщили в СБУ.

Напомним, Служба безопасности Украины обнаружила двух коллаборантов в Херсонской области. Им объявили подозрение о государственной измене.

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