В Днепропетровской области СБУ задержала помощницу главарей "ДНР"

"В Днепропетровской области СБУ установила место нахождения и задержала попечительницу главарей так называемой"ДНР". Она отвечала за их медийную раскрутку и информационное сопровождение деятельности террористов. Женщина присоединилась к рядам незаконных вооруженных формирований в 2016 году. Там занималась популяризацией группировок боевиков и подготовкой постановочных сюжетов для кремліських пропанандистів. В том числе относительно прибытия из РФ так называемых гуманитарных конвоев. Впрочем после ликвидации бывшего главаря террористов Захарченко, его помощница покинула ряды боевиков и длительное время скрывалась", - сообщили в СБУ.