Ночью на Юге ВСУ поразили 11 целей оккупантов

Украинские военные продолжают уничтожать личный состав и военную технику оккупантов. В частности, в ночь на 29 апреля ВСУ поразили 11 целей врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг".

"В течение ночи нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями поражено 11 целей противника. Потери уточняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация в нашей зоне ответственности остается стабильно напряженной. В частности, на оккупированных территориях Херсонщины и Николаевщины оккупанты пытаются продвигать идею неотвратимости закрепления регионов под властью России.

При этом, эта деятельность успехов не имеет, ведь местные оказывают отчаянное сопротивление, несмотря на разгон митингов, запугивания и подворовые обходы оккупантами.

"Готовя очередную фейкову картинку для пропагандистского телевидения, оккупанты пытаются сагитировать ветеранов и детей войны присоединиться к празднованию 9 мая", - сообщает командование.

Населенные пункты Николаевской области, откуда российские захватчики отступили, продолжают страдать от их же обстрелов. Оккупанты боятся подхода ВСУ, поэтому ударяют по мирному населению.

Кроме того, в Одесской области продолжаются контрдиверсионные мероприятия.

"Корабельное группировки врага контролирует северо-западную часть Черного моря, блокируя судоходство. Угроза ракетных ударов с моря остается высокой. Также вероятна атака стратегической авиацией", - сказано в сообщении.