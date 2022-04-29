Ночью на Юге ВСУ поразили 11 целей оккупантов
Украинские военные продолжают уничтожать личный состав и военную технику оккупантов. В частности, в ночь на 29 апреля ВСУ поразили 11 целей врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг".
"В течение ночи нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями поражено 11 целей противника. Потери уточняются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуация в нашей зоне ответственности остается стабильно напряженной. В частности, на оккупированных территориях Херсонщины и Николаевщины оккупанты пытаются продвигать идею неотвратимости закрепления регионов под властью России.
При этом, эта деятельность успехов не имеет, ведь местные оказывают отчаянное сопротивление, несмотря на разгон митингов, запугивания и подворовые обходы оккупантами.
"Готовя очередную фейкову картинку для пропагандистского телевидения, оккупанты пытаются сагитировать ветеранов и детей войны присоединиться к празднованию 9 мая", - сообщает командование.
Населенные пункты Николаевской области, откуда российские захватчики отступили, продолжают страдать от их же обстрелов. Оккупанты боятся подхода ВСУ, поэтому ударяют по мирному населению.
Кроме того, в Одесской области продолжаются контрдиверсионные мероприятия.
"Корабельное группировки врага контролирует северо-западную часть Черного моря, блокируя судоходство. Угроза ракетных ударов с моря остается высокой. Также вероятна атака стратегической авиацией", - сказано в сообщении.
Ранее мы сообщали, что ВСУ на южном направлении отбили несколько атак и уничтожили два склада боеприпасов.
Также мы писали, что ВСУ отбили вражеские атаки на юге Украины. В результате оккупанты потеряли 48 солдат и 13 единиц техники.
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