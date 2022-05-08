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Под Изюмом оккупанты проводят у местных опись быттехники

Фото: оккупанты в Изюмском районе описывают у местных быттехнику (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В оккупированных селах в Изюмском районе Харьковской области российские оккупанты проверяют дома местных жителей. В ходе таких обысков проводят и опись бытовой техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Боровского поселкового совета.

"Зафиксированы случаи, когда оккупанты проводили опись бытовой техники в отдельных помещениях: записывали, сколько в домах находится холодильников, телевизоров, стиральных машин, микроволновок и т.д.", - говорится в сообщении.

Кроме того, российские военные проверяют жилье местных жителей, хозяйственные постройки, чердаки и подвалы, заселяются в пустые дома и здания.

"Особое внимание уделяют охотникам, ищут и уносят охотничье оружие", - отмечают в поселковом совете.

Как сообщалось ранее, в этом районе продолжает увеличиваться количество живой силы России и вражеской техники. Российские оккупанты основательно укрепляются: роют окопы, устанавливают блиндажи, прячась даже в лесах.

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Харьков