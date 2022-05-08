RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під Ізюмом окупанти проводять у місцевих опис побутової техніки

Фото: окупанти в Ізюмському районі описують у місцевих побутову техніку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В окупованих селах в Ізюмському районі Харківської області російські окупанти перевіряють будинки місцевих мешканців. У ході таких обшуків проводять опис побутової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Борівської селищної ради.

"Зафіксовані випадки, коли окупанти проводили опис побутової техніки в окремих приміщеннях: записували, скільки в будинках знаходиться холодильників, телевізорів, пральних машин, мікрохвильових печей тощо", - йдеться в повідомленні.

Крім того, російські військові перевіряють житло місцевих жителів, господарські будівлі, горища та підвали, заселяються у порожні будинки та будівлі.

"Особливу увагу приділяють мисливцям, шукають та забирають мисливську зброю", - зазначають у селищній раді.

Як повідомлялося раніше, в цьому районі продовжує збільшуватися кількість живої сили Росії та ворожої техніки. Російські окупанти ґрунтовно зміцнюються: риють окопи, встановлюють бліндажі, ховаючись навіть у лісах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків