Под Изюмом оккупанты проводят у местных опись быттехники
В оккупированных селах в Изюмском районе Харьковской области российские оккупанты проверяют дома местных жителей. В ходе таких обысков проводят и опись бытовой техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Боровского поселкового совета.
"Зафиксированы случаи, когда оккупанты проводили опись бытовой техники в отдельных помещениях: записывали, сколько в домах находится холодильников, телевизоров, стиральных машин, микроволновок и т.д.", - говорится в сообщении.
Кроме того, российские военные проверяют жилье местных жителей, хозяйственные постройки, чердаки и подвалы, заселяются в пустые дома и здания.
"Особое внимание уделяют охотникам, ищут и уносят охотничье оружие", - отмечают в поселковом совете.
Как сообщалось ранее, в этом районе продолжает увеличиваться количество живой силы России и вражеской техники. Российские оккупанты основательно укрепляются: роют окопы, устанавливают блиндажи, прячась даже в лесах.
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