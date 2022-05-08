Под Изюмом оккупанты проводят у местных опись быттехники

В оккупированных селах в Изюмском районе Харьковской области российские оккупанты проверяют дома местных жителей. В ходе таких обысков проводят и опись бытовой техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Боровского поселкового совета.

"Зафиксированы случаи, когда оккупанты проводили опись бытовой техники в отдельных помещениях: записывали, сколько в домах находится холодильников, телевизоров, стиральных машин, микроволновок и т.д.", - говорится в сообщении.

Кроме того, российские военные проверяют жилье местных жителей, хозяйственные постройки, чердаки и подвалы, заселяются в пустые дома и здания.

"Особое внимание уделяют охотникам, ищут и уносят охотничье оружие", - отмечают в поселковом совете.