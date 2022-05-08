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Під Ізюмом окупанти проводять у місцевих опис побутової техніки

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Харьків, Неділя 08 травня 2022 16:23
Під Ізюмом окупанти проводять у місцевих опис побутової техніки Фото: окупанти в Ізюмському районі описують у місцевих побутову техніку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В окупованих селах в Ізюмському районі Харківської області російські окупанти перевіряють будинки місцевих мешканців. У ході таких обшуків проводять опис побутової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Борівської селищної ради.

"Зафіксовані випадки, коли окупанти проводили опис побутової техніки в окремих приміщеннях: записували, скільки в будинках знаходиться холодильників, телевізорів, пральних машин, мікрохвильових печей тощо", - йдеться в повідомленні.

Крім того, російські військові перевіряють житло місцевих жителів, господарські будівлі, горища та підвали, заселяються у порожні будинки та будівлі.

"Особливу увагу приділяють мисливцям, шукають та забирають мисливську зброю", - зазначають у селищній раді.

Як повідомлялося раніше, в цьому районі продовжує збільшуватися кількість живої сили Росії та ворожої техніки. Російські окупанти ґрунтовно зміцнюються: риють окопи, встановлюють бліндажі, ховаючись навіть у лісах.

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