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В Ізюмі затримали колаборантку, яка розповсюджувала газети "Харків Z" (фото)

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Ізюм, Понеділок 29 травня 2023 17:35
В Ізюмі затримали колаборантку, яка розповсюджувала газети "Харків Z" (фото) Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Колишня співробітниця "Укрпошти" з Ізюма перейшла на бік окупантів і поширювала пропагандистські газети "Харків Z". Її затримали і відправили в СІЗО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

"43-річна працівниця одного з відділень "Укрпошти" в Ізюмі. Після захоплення міста вона підтримала російських загарбників і добровільно пішла з ними на співпрацю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на знак подяки за таку "лояльність" гауляйтер Ізюмського району особисто запропонував їй очолити створене агресором місцеве відділення "російської пошти".

На новій "посаді" зловмисниця виконувала завдання окупаційної адміністрації щодо поширення кремлівського режиму через засоби поштового зв’язку.

"Для цього вона організувала розсилку пропагандистських видань РФ до місцевих жителів. Серед них - "Комсомольська правда" і "Харків Z", - пояснили в СБУ.

У цих "виданнях" російські автори виправдовували збройну агресію РФ, дискредитували Сили оборони і закликали людей підтримати загарбників.

Що їй загрожує?

Після звільнення міста ворожа поплічниця змінила адресу проживання, номер мобільного телефону і таким чином намагалась уникнути правосуддя.

Однак, співробітники СБУ встановили її місцеперебування і затримали. Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Їй обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Жінці загрожує до 12 років тюрми.

Бої за Ізюм

Армія РФ після початку вторгнення в Україну почала стрімко просуватися до Ізюма в Харківській області. Унаслідок запеклих боїв місто було значно зруйноване, проте окупантам вдалося тимчасово захопити Ізюм.

Уже восени 2022 року українські військові змогли звільнити місто від росіян. Окупанти мародерили в місті, вбивали та катували місцевих мешканців і намагалися встановити окупаційну "владу" в Ізюмі.

Нагадаємо, що під час окупації Ізюма троє місцевих мешканців стали "поліцейськими" та допомагали РФ. Після деокупації міста їх було виявлено та затримано.

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