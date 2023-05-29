В Изюме задержали коллаборантку, которая распространяла газеты "Харьков Z" (фото)

Бывшая сотрудница "Укрпочты" из Изюма перешла на сторону оккупантов и распространяла пропагандистские газеты "Харьков Z". Ее задержали и отправили в СИЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

"43-летняя работница одного из отделений "Укрпочты" в Изюме. После захвата города она поддержала российских захватчиков и добровольно пошла с ними на сотрудничество", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в знак благодарности за такую "лояльность" гауляйтер Изюмского района лично предложил ей возглавить созданное агрессором местное отделение "российской почты".

На новой "должности" злоумышленница выполняла задачи оккупационной администрации по распространению кремлевского режима через средства почтовой связи.

"Для этого она организовала рассылку пропагандистских изданий РФ местным жителям. Среди них - "Комсомольская правда" и "Харьков Z", - пояснили в СБУ.

В этих "изданиях" российские авторы оправдывали вооруженную агрессию РФ, дискредитировали Силы обороны и призывали людей поддержать захватчиков.

Что ей грозит?

После освобождения города вражеская пособница изменила адрес проживания, номер мобильного телефона и таким образом пыталась избежать правосудия.

Однако, сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали. Сейчас ей сообщено о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Женщине грозит до 12 лет тюрьмы.

Бои за Изюм

Армия РФ после начала вторжения в Украину начала стремительно продвигаться к Изюму в Харьковской области. В результате ожесточенных боев город был значительно разрушен, однако оккупантам удалось временно захватить Изюм.

Уже осенью 2022 года украинские военные смогли освободить город от россиян. Оккупанты мародерили в городе, убивали и пытали местных жителей и пытались установить оккупационную "власть" в Изюме.