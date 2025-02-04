В Ізюмі вже 50 постраждалих через ракетний удар, більшість - держслужбовці

Російський удар по Ізюму

Сьогодні, 4 лютого, російські окупанти обстріляли місто Ізюм у Харківській області. Спочатку було відомо про чотирьох загиблих й близько 20 поранених, але кількість жертв удару продовжувала зростати.

Пізніше президент Володимир Зеленський показав відео з наслідками ворожої атаки. Він закликав тиснути на Росію й підтримати Україну озброєнням.

Детальніше про те, що відомом про наслідки удару по місту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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