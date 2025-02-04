UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни

В Ізюмі вже 50 постраждалих через ракетний удар, більшість - держслужбовці

Фото: наслідки удару по Ізюму (t.me/synegubov)
Автор: Сергій Пишкін

Кількість поранених внаслідок сьогоднішнього обстрілу Ізюму, Харківська область, зросла до 50. Більшість з них - держслужбовці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної державної адміністрації (ОДА) Олега Синєгубова.

Згідно з попередніми даними, росіяни вдарили по місту "Іскандером". Внаслідок атаки загинули: 

  • 44-річний чоловік; 
  • 69-річний чоловік; 
  • дві жінки й ще один чоловік, чиї дані встановлюються. 

Кількість постраждалих зросла до 50, серед них троє дітей.

 

Фото: наслідки удару по Ізюму (t.me/synegubov)

"Більшість постраждалих - працівники податкової, Служби у справах дітей, відділу державної виконавчої служби, медичного коледжу та інших установ", - пише Синєгубов 

 

Під час обстрілу було частково зруйновано адміністративну будівлю Ізюмської міської ради, пошкоджено адміністративну будівлю та скління вікон 3 житлових багатоквартирних будинків. 

Російський удар по Ізюму

Сьогодні, 4 лютого, російські окупанти обстріляли місто Ізюм у Харківській області. Спочатку було відомо про чотирьох загиблих й близько 20 поранених, але кількість жертв удару продовжувала зростати.

Пізніше президент Володимир Зеленський показав відео з наслідками ворожої атаки. Він закликав тиснути на Росію й підтримати Україну озброєнням.

Детальніше про те, що відомом про наслідки удару по місту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзюмХарківВійна в Україні