В Изюме уже 50 пострадавших из-за ракетного удара, большинство - госслужащие

Российский удар по Изюму

Сегодня, 4 февраля, российские оккупанты обстреляли город Изюм в Харьковской области. Сначала было известно о четырех погибших и около 20 раненых, но количество жертв удара продолжало расти.

Позже президент Владимир Зеленский показал видео с последствиями вражеской атаки. Он призвал давить на Россию и поддержать Украину вооружением.

Подробнее о том, что известно о последствиях удара по городу - читайте в материале РБК-Украина.

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