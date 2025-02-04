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В Изюме уже 50 пострадавших из-за ракетного удара, большинство - госслужащие

Фото: последствия удара по Изюму (t.me/synegubov)
Автор: Сергей Пышкин

Количество раненых в результате сегодняшнего обстрела Изюма, Харьковская область, возросло до 50. Большинство из них - госслужащие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Олега Синегубова.

Согласно предварительным данным, россияне ударили по городу "Искандером". В результате атаки погибли:

  • 44-летний мужчина;
  • 69-летний мужчина;
  • две женщины и еще один мужчина, чьи данные устанавливаются.

Количество пострадавших возросло до 50, среди них трое детей.

 

Фото: последствия удара по Изюму (t.me/synegubov)

"Большинство пострадавших - работники налоговой, Службы по делам детей, отдела государственной исполнительной службы, медицинского колледжа и других учреждений", - пишет Синегубов
 

Во время обстрела было частично разрушено административное здание Изюмского городского совета, повреждено административное здание и остекление окон 3 жилых многоквартирных домов.

Российский удар по Изюму

Сегодня, 4 февраля, российские оккупанты обстреляли город Изюм в Харьковской области. Сначала было известно о четырех погибших и около 20 раненых, но количество жертв удара продолжало расти.

Позже президент Владимир Зеленский показал видео с последствиями вражеской атаки. Он призвал давить на Россию и поддержать Украину вооружением.

Подробнее о том, что известно о последствиях удара по городу - читайте в материале РБК-Украина.

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