В Изюме уже 50 пострадавших из-за ракетного удара, большинство - госслужащие

Количество раненых в результате сегодняшнего обстрела Изюма, Харьковская область, возросло до 50. Большинство из них - госслужащие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Олега Синегубова.

Во время обстрела было частично разрушено административное здание Изюмского городского совета, повреждено административное здание и остекление окон 3 жилых многоквартирных домов.

" Большинство пострадавших - работники налоговой , Службы по делам детей, отдела государственной исполнительной службы, медицинского колледжа и других учреждений", - пишет Синегубов

Количество пострадавших возросло до 50, среди них трое детей.

Согласно предварительным данным, россияне ударили по городу "Искандером". В результате атаки погибли:

Российский удар по Изюму

Сегодня, 4 февраля, российские оккупанты обстреляли город Изюм в Харьковской области. Сначала было известно о четырех погибших и около 20 раненых, но количество жертв удара продолжало расти.

Позже президент Владимир Зеленский показал видео с последствиями вражеской атаки. Он призвал давить на Россию и поддержать Украину вооружением.

Подробнее о том, что известно о последствиях удара по городу - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.