В Изюме уже 50 пострадавших из-за ракетного удара, большинство - госслужащие
Количество раненых в результате сегодняшнего обстрела Изюма, Харьковская область, возросло до 50. Большинство из них - госслужащие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Олега Синегубова.
Согласно предварительным данным, россияне ударили по городу "Искандером". В результате атаки погибли:
- 44-летний мужчина;
- 69-летний мужчина;
- две женщины и еще один мужчина, чьи данные устанавливаются.
Количество пострадавших возросло до 50, среди них трое детей.
Фото: последствия удара по Изюму (t.me/synegubov)
"Большинство пострадавших - работники налоговой, Службы по делам детей, отдела государственной исполнительной службы, медицинского колледжа и других учреждений", - пишет Синегубов
Во время обстрела было частично разрушено административное здание Изюмского городского совета, повреждено административное здание и остекление окон 3 жилых многоквартирных домов.
Российский удар по Изюму
Сегодня, 4 февраля, российские оккупанты обстреляли город Изюм в Харьковской области. Сначала было известно о четырех погибших и около 20 раненых, но количество жертв удара продолжало расти.
Позже президент Владимир Зеленский показал видео с последствиями вражеской атаки. Он призвал давить на Россию и поддержать Украину вооружением.
Подробнее о том, что известно о последствиях удара по городу - читайте в материале РБК-Украина.
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