В Ізюмі семеро підлітків підірвались на міні

У п'ятницю, 3 лютого, в Ізюмі Харківської області компанія підлітків від 14 до 17 років підірвалась на ворожій міні, внаслідок чого отримали незначні осколочні поранення різних частин тіла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook радника голови Харківської обласної ради Наталії Попової.

"Близько восьмої вечора у місті Ізюм компанія підлітків від 14 до 17 років знайшли фрагмент міни імовірно "Пелюстка", - написала Попова.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що один з підлітків підняв міну із землі та кинув поруч з іншими. Вона здетонувала.

Зазначено, що внаслідок вибуху всі сім підлітків отримали незначні осколочні поранення різних частин тіла. Стан всіх дітей задовільний. П'ятьох було госпіталізовано в Ізюмську лікарню. Наразі їх життю загрози немає.