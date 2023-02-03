В Ізюмі семеро підлітків підірвались на міні
У п'ятницю, 3 лютого, в Ізюмі Харківської області компанія підлітків від 14 до 17 років підірвалась на ворожій міні, внаслідок чого отримали незначні осколочні поранення різних частин тіла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook радника голови Харківської обласної ради Наталії Попової.
"Близько восьмої вечора у місті Ізюм компанія підлітків від 14 до 17 років знайшли фрагмент міни імовірно "Пелюстка", - написала Попова.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що один з підлітків підняв міну із землі та кинув поруч з іншими. Вона здетонувала.
Зазначено, що внаслідок вибуху всі сім підлітків отримали незначні осколочні поранення різних частин тіла. Стан всіх дітей задовільний. П'ятьох було госпіталізовано в Ізюмську лікарню. Наразі їх життю загрози немає.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що двоє чоловіків підірвалися на невідомому вибуховому пристрої в Ізюмському районі Харківської області.
Також раніше ми писали, що у селі Благодатне Херсонської області місцеві мешканці знайшли у полі поранену людину. Чоловік підірвався на міні.
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