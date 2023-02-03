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В Изюме семеро подростков подорвались на мине

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Харьковская область, Пятница 03 февраля 2023 21:00
В Изюме семеро подростков подорвались на мине Фото: в Изюме семеро подростков подорвались на мине (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В пятницу, 3 февраля, в Изюме Харьковской области компания подростков от 14 до 17 лет подорвалась на вражеской мине, в результате чего получили незначительные осколочные ранения разных частей тела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook советника главы Харьковского областного совета Натальи Поповой.

"Около восьми вечера в городе Изюм компания подростков от 14 до 17 лет нашли фрагмент мины предположительно "Лепесток", - написала Попова.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что один из подростков поднял мину с земли и бросил рядом с другими. Она сдетонировала.

Отмечено, что в результате взрыва все семь подростков получили незначительные осколочные ранения разных частей тела. Состояние всех детей удовлетворительное. Пятеро были госпитализированы в Изюмскую больницу. Пока их жизни угрозы нет.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что двое мужчин подорвались на неизвестном взрывном устройстве в Изюмском районе Харьковской области.

Также ранее мы писали, что в селе Благодатное Херсонской области местные жители обнаружили в поле раненого человека. Мужчина подорвался на мине.

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