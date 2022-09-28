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В Ізюмі розпочалась евакуація цивільних на зимовий період: подробиці

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Ізюм, Середа 28 вересня 2022 18:59
В Ізюмі розпочалась евакуація цивільних на зимовий період: подробиці Фото: В Ізюмі розпочалась евакуація цивільних на зимовий період (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Влада деокупованого Ізюму (Харківська область) закликає місцевих евакуюватись з міста на зимовий період. Причиною цього називають серйозні руйнування інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку депутата Ізюмської міськради Максима Стрельника.

"Напередодні холодів значна частина мешканців Ізюмської громади залишилися без даху над головою. Більшість будинків зруйновані настільки, що їх, на жаль, неможливо підготувати до опалювального сезону", - йдеться у повідомленні.

Міська влада організовує безкоштовну евакуацію всіх бажаючих, з подальшим розселенням в Харківській, Полтавській та інших областях України.

В Ізюмі розпочалась евакуація цивільних на зимовий період: подробиці

За словами депутата, це тимчасова міра. Саме тому місцевих закликають скористатись цією можливістю до моменту відновлення критичної інфраструктури міста.

Нагадаємо, що 11 вересня ЗСУ підняли українські прапори над міськрадою Ізюма.

Пізніше, військові показали, як виглядає зруйнований російською армією Ізюм.

Також стало відомо, що в Ізюмі за час окупації загинуло понад 1000 осіб, 80% інфраструктури зруйновано.

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