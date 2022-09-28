В Изюме началась эвакуация гражданских на зимний период: подробности

Власти деоккупированного Изюма (Харьковская область) призывают местных эвакуироваться из города на зимний период. Причиной этого называют серьезные разрушения инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу депутата Изюмского горсовета Максима Стрельника.

"Накануне холодов значительная часть жителей Изюмской общины остались без крова. Большинство домов разрушены настолько, что их, к сожалению, невозможно подготовить к отопительному сезону", - говорится в сообщении.

Городские власти организуют бесплатную эвакуацию всех желающих, с последующим расселением в Харьковской, Полтавской и других областях Украины.

По словам депутата, это временная мера. Именно поэтому местных призывают воспользоваться этой возможностью до момента восстановления критической инфраструктуры города.