В Изюме началась эвакуация гражданских на зимний период: подробности
Власти деоккупированного Изюма (Харьковская область) призывают местных эвакуироваться из города на зимний период. Причиной этого называют серьезные разрушения инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу депутата Изюмского горсовета Максима Стрельника.
"Накануне холодов значительная часть жителей Изюмской общины остались без крова. Большинство домов разрушены настолько, что их, к сожалению, невозможно подготовить к отопительному сезону", - говорится в сообщении.
Городские власти организуют бесплатную эвакуацию всех желающих, с последующим расселением в Харьковской, Полтавской и других областях Украины.
По словам депутата, это временная мера. Именно поэтому местных призывают воспользоваться этой возможностью до момента восстановления критической инфраструктуры города.
Напомним, что 11 сентября ВСУ подняли украинские флаги над горсоветом Изюма.
Позже военные показали, как выглядит разрушенный российской армией Изюм.
Также стало известно, что в Изюме за время оккупации погибли более 1000 человек, 80% инфраструктуры разрушены.
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