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В Ізюмі почалося перепоховання тіл ексгумованих жертв агресії РФ

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Ізюм, Понеділок 06 лютого 2023 17:07
В Ізюмі почалося перепоховання тіл ексгумованих жертв агресії РФ Фото: В Ізюмі почалося перепоховання тіл ексгумованих жертв агресії РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Ізюмі (Харківська область) розпочався процес перепоховання тіл ексгумованих жертв агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міського голови Ізюма Володимира Мацокіна.

"Поховання проводиться на міських кладовищах там, де дозволяє ситуація з мінуванням. Крім того, на кладовищі на вул. Василя Стуса виділена окрема ділянка", - йдеться у повідомленні.

Мацокін повідомив, що за один влада ховає 10-12 тіл загиблих.

"Весь процес відбувається у тісній взаємодії з рідними померлих. Витрати на поховання взяла на себе міська влада. Скільки буде тривати цей процес доки невідомо", - додав заступник міського голови.

Зазначимо, що в Ізюмі Харківської області виявили масове поховання, з якого ексгумували 447 тіл. Більшість із них - жінки - 215 та 5 дітей.

Загалом у Харківської області ексгумували понад 600 тіл загиблих.

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