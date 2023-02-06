В Ізюмі почалося перепоховання тіл ексгумованих жертв агресії РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міського голови Ізюма Володимира Мацокіна.

"Поховання проводиться на міських кладовищах там, де дозволяє ситуація з мінуванням. Крім того, на кладовищі на вул. Василя Стуса виділена окрема ділянка", - йдеться у повідомленні.

Мацокін повідомив, що за один влада ховає 10-12 тіл загиблих.

"Весь процес відбувається у тісній взаємодії з рідними померлих. Витрати на поховання взяла на себе міська влада. Скільки буде тривати цей процес доки невідомо", - додав заступник міського голови.