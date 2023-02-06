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В Изюме началось перезахоронение тел эксгумированных жертв агрессии РФ

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Изюм, Понедельник 06 февраля 2023 17:07
В Изюме началось перезахоронение тел эксгумированных жертв агрессии РФ Фото: В Изюме началось перезахоронение тел эксгумированных жертв агрессии РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Изюме (Харьковская область) начался процесс перезахоронения тел эксгумированных жертв агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя городского головы Изюма Владимира Мацокина.

"Захоронение проводится на городских кладбищах там, где разрешает ситуация с минированием. Кроме того, на кладбище по ул. Василия Стуса выделен отдельный участок", - говорится в сообщении.

Мацокин сообщил, что за одну власть прячут 10-12 тел погибших.

"Весь процесс происходит в тесном взаимодействии с родными умерших. Расходы на погребение взяли на себя городские власти. Сколько будет длиться этот процесс пока неизвестно", - добавил заместитель городского головы.

Отметим, что в Изюме Харьковской области обнаружили массовое захоронение, из которого эксгумировали 447 тел . Большинство из них – женщины – 215 и 5 детей.

Всего в Харьковской области эксгумировали более 600 тел погибших.

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