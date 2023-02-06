В Изюме началось перезахоронение тел эксгумированных жертв агрессии РФ
В Изюме (Харьковская область) начался процесс перезахоронения тел эксгумированных жертв агрессии Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя городского головы Изюма Владимира Мацокина.
"Захоронение проводится на городских кладбищах там, где разрешает ситуация с минированием. Кроме того, на кладбище по ул. Василия Стуса выделен отдельный участок", - говорится в сообщении.
Мацокин сообщил, что за одну власть прячут 10-12 тел погибших.
"Весь процесс происходит в тесном взаимодействии с родными умерших. Расходы на погребение взяли на себя городские власти. Сколько будет длиться этот процесс пока неизвестно", - добавил заместитель городского головы.
Отметим, что в Изюме Харьковской области обнаружили массовое захоронение, из которого эксгумировали 447 тел . Большинство из них – женщины – 215 и 5 детей.
Всего в Харьковской области эксгумировали более 600 тел погибших.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .