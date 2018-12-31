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Известный критик Трампа объявила о намерении баллотироваться в президенты США

Новости » Политика    31.12.2018 - 18:38
Известный критик Трампа объявила о намерении баллотироваться в президенты США
Фото: Элизабет Уоррен (GLOBE STAFF)

Она назвала главные темы предстоящей предвыборной кампании

Сенатор США от штата Массачусетс демократ Элизабет Уоррен объявила о намерении принять участие в президентских выборах США в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее видео, которое политик опубликовала на своем You-Tube-канале.

Она отметила, что будет создан исследовательский комитет, который решит, выдвигать ее кандидатуру на пост президента США в 2020 году.

Среди тем своей будущей предвыборной кампании Уоррен называет экономическую равенство, подотчетность правительства и сдерживания крупных корпораций. Она обвиняет республиканцев в коррупции.

"Коррупция отравляет нашу демократию. Политики смотрят в другую сторону, пока крупные страховые компании отказывают пациентам в спасении жизни, пока крупные банки грабят клиентов, а нефтяные компании уничтожают эту планету", - сказала Уоррен.

Отметим, что Уоррен известна постоянной критикой политики Дональда Трампа. В частности, она критиковала Травма от время предвыборной гонки в 2016 году.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп после выборов в Конгресс реально рассматривает возможность объявления ему импичмента.

Напомним, Трамп обрушился на бывшего директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми, назвав его расследования президентских выборов 2016 года незаконным "охотой на ведьм".

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