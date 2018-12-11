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Трамп опасается импичмента после выборов в Конгресс, - CNN

Новости » Политика    11.12.2018 - 09:04
Трамп опасается импичмента после выборов в Конгресс, - CNN
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Близкие к Трампу источники утверждают, что президент США опасается импичмента

Президент США Дональд Трамп на сегодняшний день реально рассматривает вероятность объявления ему импичмента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

Как сообщил CNN близкий к Трампу источник, американский президент рассматривает возможность импичмента после того, как по результатам выборов контроль над Палатой представителей Конгресса перешел к демократам. В то же время подчеркивается, что Трамп не уверен, что это произойдет.

По словам другого источника, единственным поводом к импичменту могут стать президента в нарушениях финансирования избирательной кампании.

Напомним, ранее в Демократической партии США заявили о возможности импичмента Трампа. В частности, демократ Джеррольд Нэдлер отметил, что к объявлению импичмента могут привести доказательства выплат бывшим любовницам за неразглашение информации.

До этого Трамп заявил, что спецпрокурору Роберту Мюллеру не удалось найти доказательств, что он сговорился с Российской Федерацией во время избирательной кампании 2016 года.

 

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