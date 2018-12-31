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Відомий критик Трампа оголосила про намір балотуватися в президенти США

Новини » Політика    31.12.2018 - 18:38
Відомий критик Трампа оголосила про намір балотуватися в президенти США
Фото: Елізабет Уоррен (GLOBE STAFF)

Вона назвала головні теми майбутньої передвиборчої кампанії

Сенатор США від штату Массачусетс демократ Елізабет Уоррен оголосила про намір взяти участь у президентських виборах США у 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне відео, яке політик опублікувала на своєму You-Tube-каналі.

Вона зазначила, що буде створений дослідний комітет, який вирішить, чи висувати її кандидатуру на пост президента США в 2020 році.

Серед тем своєї майбутньої передвиборної кампанії Уоррен називає економічну рівність, підзвітність уряду і стримування великих корпорацій. Вона звинувачує республіканців у корупції.

"Корупція отруює нашу демократію. Політики дивляться в інший бік, поки великі страхові компанії відмовляють пацієнтам у врятуванні життя, поки великі банки грабують клієнтів, а нафтові компанії знищують цю планету", - сказала Уоррен.

Зазначимо, що Уоррен відома постійною критикою політики Дональда Трампа. Зокрема, вона критикувала Трама від час передвиборчої гонки у 2016 році.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп після виборів до Конгресу реально розглядає ймовірність оголошення йому імпічменту.

Нагадаємо, Трамп обрушився на колишнього директора Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі, назвавши його розслідування президентських виборів 2016 року незаконним "полюванням на відьом". 

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