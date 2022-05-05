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"Известная затея". Лавров считает войну в Украине обычным делом, - СМИ

Фото: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не считает массовые убийства украинцев в войне, начатой Россией 24 февраля, чем-то необычным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на записи разговоров, сделанные во время его неформального общения с представителями дипломатического корпуса стран СНГ и переданные Guildhall украинской разведкой.

"Украина - это известная затея, еще Бжезинский сказал, что Россия без Украины это так, а с Украиной - это великое государство... Конечно, мы не можем допустить, чтобы делалось это, чтобы войны, боевые действия избегали цены постоянных и постоянных геополитических уступок" , - говорит Лавров на записи.

Как сообщалось, ранее, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал евреев самыми ярыми антисемитами. Израиль заявил, что подобные высказывания российского чиновника являются возмутительными.

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