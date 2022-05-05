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"Відома затія". Лавров вважає війну в Україні звичайною справою,- ЗМІ

Фото: міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров не вважає масові вбивства українців у війні, розпочатій Росією 24 лютого, чимось незвичайним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на записи розмов, зроблені під час неформального спілкування Сергія Лаврова з представниками дипломатичного корпусу країн СНД та передані Guildhall українською розвідкою.

"Україна - це відома затія, ще Бжезинський (колишній радник президента США з національної безпеки, - ред.) сказав, що Росія без України це так, а з Україною - це велика держава… Звичайно, ми не можемо допустити, щоб робилося це, щоб війни, бойові дії уникалися ціною постійних і постійних геополітичних поступок", - каже Лавров на записі.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав євреїв найзатятішими антисемітами. Ізраїль заявив, що такі висловлювання російського чиновника є обурливими.

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Російська ФедераціяЛавровВійна в Україні