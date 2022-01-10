Известна вероятная причина пожара в Нью-Йорке

Причиной масштабного пожара в многоэтажке Нью-Йорка, вероятнее всего, стал обогреватель. Как известно, пожар произошел в 19-этажном доме в Бронксе 9 января и забрал жизни 19 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил, что "похоже, что это произошло из-за обогревателя".
Нигро.
Издание отмечает, что на месте происшествия фотограф
было построено в 1972 году. домохозяйств с низким доходом.
Напомним, что в результате пожара в многоэтажке Нью-Йорка погибли 19 человек, 9 из них - дети. Десятки человек пострадали и были госпитализированы.