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Известна вероятная причина пожара в Нью-Йорке

Автор: Наталья Скороход

Причиной масштабного пожара в многоэтажке Нью-Йорка, вероятнее всего, стал обогреватель. Как известно, пожар произошел в 19-этажном доме в Бронксе 9 января и забрал жизни 19 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил, что "похоже, что это произошло из-за обогревателя".

Нигро.

Издание отмечает, что на месте происшествия фотограф

было построено в 1972 году. домохозяйств с низким доходом.

Напомним, что в результате пожара в многоэтажке Нью-Йорка погибли 19 человек, 9 из них - дети. Десятки человек пострадали и были госпитализированы.

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