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В Бронксе произошел пожар в многоэтажном доме. Власти ожидают многочисленных жертв

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Нью-Йорк, Воскресенье 09 января 2022 22:01
В Бронксе произошел пожар в многоэтажном доме. Власти ожидают многочисленных жертв Фото: масштабный пожар произошел в Бронксе (twitter.com/Longfellow_TV)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Бронксе (один из районов Нью-Йорка) произошел масштабный пожар в многоэтажном доме. Власти ожидают многочисленных жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

По данным издания, пожар произошел в многоквартирном 19-этажном жилом доме на одном из нижних этажей. Огонь вспыхнул после 11 часов утра (18:00 по киеву). Потушить возгорание удалось около 13:00 (20:00 киевского).

По предварительным данным, при пожаре пострадали более 63 человек. Жизнь 32 из них находится под угрозой.

Глава пожарного департамента Нью-Йорка Дэниел Нигро заявил, что ожидает многочисленных жертв. Однако, как отмечает издание, о смертельных случаях пока не сообщалось.

Отвечая на вопрос о том, могли ли жители многоэтажки выпрыгивать из окон во время пожара, Нигро допустил, что некоторые могли выпасть из здания, пытаясь забраться на установленные пожарными лестницы.

"Последний раз, когда у нас были человеческие жертвы, которые могут быть такими ужасными, это был пожар, который произошел более 30 лет назад, также здесь, в Бронксе", - добавил Нигро.

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