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Відома ймовірна причина пожежі в Нью-Йорку

Автор: Наталья Скороход

Причина масштабної пожежі у багатоповерхівці Нью-Йорка, найімовірніше, став обігрівач. Як відомо, пожежа сталася в 19-поверховому будинку в Бронксі 9 січня і забрав життя 19 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс повідомив, що "схоже, що це сталося через обігрівач".

Нігро.

Видання зазначає, що на місці події фотограф

було побудовано в 1972 році. домогосподарств з низьким доходом.

Нагадаємо, що в результаті пожежі в багатоповерхівці Нью-Йорка загинули 19 людей, 9 з них - діти. Десятки людей постраждали й були госпіталізовані.

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Пожежа