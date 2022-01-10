Відома ймовірна причина пожежі в Нью-Йорку

Причина масштабної пожежі у багатоповерхівці Нью-Йорка, найімовірніше, став обігрівач. Як відомо, пожежа сталася в 19-поверховому будинку в Бронксі 9 січня і забрав життя 19 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Мер Нью-Йорка Ерік Адамс повідомив, що "схоже, що це сталося через обігрівач".
Нігро.
Видання зазначає, що на місці події фотограф
було побудовано в 1972 році. домогосподарств з низьким доходом.
Нагадаємо, що в результаті пожежі в багатоповерхівці Нью-Йорка загинули 19 людей, 9 з них - діти. Десятки людей постраждали й були госпіталізовані.