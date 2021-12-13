Из-за извержения вулкана на Канарах 33 тысячи человек изолировали дома из-за токсичных газов
Около 33 тысячам жителей острова Ла-Пальма запретили выходить на улицу и призвали оставаться дома с закрытыми окнами. Такая ситуация сложилась из-за высокой концентрации токсичных газов от извержения вулкана Кумбре-Вьеха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.
"Жителей прилегающих к вулкану районов Лос-Льянос де Аридане, Эль Пасо и Тасакорте просим оставаться дома из-за "крайне плохого качества воздуха вследствие выбросов диоксида серы", - говорится в сообщении.
ATENCIÓN #ErupciónLaPalma #Infovolcán— 1-1-2 Canarias (@112canarias) December 13, 2021
#PEVOLCA ordena el CONFINAMIENTO de la población en Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte por la situación de la calidad del aire Extremadamente Desfavorable, por dióxido de azufre asociada a las emisiones de la actividad volcánica pic.twitter.com/1mPhGY6eSp
При этом жителям острова рекомендуют закрыть все возможные источники проникновения воздуха извне в дом, заклеить щели между рамами очень плотно, и по возможности расположиться в самых глубоких комнатах дома.
Кроме того, для тех, кто находится вне дома, рекомендуют не пытаться переждать в автомобиле, а попросить убежища в ближайшем здании.
Напомним, что на Канарах продолжается извержение вулкана на острове Ла-Пальма, которое началось в середине сентября.
Ранее власти острова призвали жителей трех муниципалитетов не покидать свои дома после того, как новый поток лавы достиг океана.
Однако вскоре отменили изоляцию трех прибрежных городов, введенную из-за токсичного газа от лавы вулкана Кумбре-Вьеха. Поскольку токсичные испарения от лавы, стекающей в море, частично рассеялись.