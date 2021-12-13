Через виверження вулкана на Канарах 33 тисячі людей ізолювали в будинках через токсичні гази

Близько 33 тисячам жителів острова Ла-Пальма заборонили виходити на вулицю і закликали залишатися вдома із закритими вікнами. Така ситуація склалася через високу концентрацію токсичних газів від виверження вулкана Кумбре-В'єха.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local .

"Жителів прилеглих до вулкану районів Лос-Льянос де Арідане, Ель Пасо і Тасакорте просимо залишатися вдома через "вкрай погану якість повітря внаслідок викидів діоксиду сірки", - йдеться в повідомленні.

ATENCIÓN #ErupciónLaPalma #Infovolcán



#PEVOLCA ordena el CONFINAMIENTO de la población en Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte por la situación de la calidad del aire Extremadamente Desfavorable, por dióxido de azufre asociada a las emisiones de la actividad volcánica pic.twitter.com/1mPhGY6eSp — 1-1-2 Canarias (@112canarias) December 13, 2021

При цьому жителям острова рекомендують закрити всі можливі джерела проникнення повітря ззовні в будинок, заклеїти щілини між рамами дуже щільно, і по можливості розташуватися в найглибших кімнатах будинку.

Крім того, для тих, хто знаходиться поза домом, рекомендують не намагатися перечекати в автомобілі, а попросити притулку в найближчому будинку.