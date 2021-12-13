Через виверження вулкана на Канарах 33 тисячі людей ізолювали в будинках через токсичні гази
Близько 33 тисячам жителів острова Ла-Пальма заборонили виходити на вулицю і закликали залишатися вдома із закритими вікнами. Така ситуація склалася через високу концентрацію токсичних газів від виверження вулкана Кумбре-В'єха.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.
"Жителів прилеглих до вулкану районів Лос-Льянос де Арідане, Ель Пасо і Тасакорте просимо залишатися вдома через "вкрай погану якість повітря внаслідок викидів діоксиду сірки", - йдеться в повідомленні.
ATENCIÓN #ErupciónLaPalma #Infovolcán— 1-1-2 Canarias (@112canarias) December 13, 2021
#PEVOLCA ordena el CONFINAMIENTO de la población en Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte por la situación de la calidad del aire Extremadamente Desfavorable, por dióxido de azufre asociada a las emisiones de la actividad volcánica pic.twitter.com/1mPhGY6eSp
При цьому жителям острова рекомендують закрити всі можливі джерела проникнення повітря ззовні в будинок, заклеїти щілини між рамами дуже щільно, і по можливості розташуватися в найглибших кімнатах будинку.
Крім того, для тих, хто знаходиться поза домом, рекомендують не намагатися перечекати в автомобілі, а попросити притулку в найближчому будинку.
Нагадаємо, що на Канарах триває виверження вулкана на острові Ла-Пальма, яке почалося в середині вересня.
Раніше влада острова закликала жителів трьох муніципалітетів не залишати свої будинки після того, як новий потік лави досяг океану.
Однак незабаром скасували ізоляцію трьох прибережних міст, введену через токсичний газ від лави вулкана Кумбре-В'єха. Оскільки токсичні випаровування від лави, що стікає в море, частково розсіялися.