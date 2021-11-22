Извержение вулкана на Ла-Пальме: токсичный газ угрожает жителям трех муниципалитетов

Власти острова Ла-Пальма приказали жителям трех муниципалитетов не покидать свои дома после того, как новый поток лавы достиг океана. Вулканические испарения опасны для здоровья.

Об этом пишет Р БК-Украина со ссылкой на Reuters .

Речь идет о жителях муниципалитетов Тасакорте, Сан-Боронон и некоторых районов Эль-Кардона. Им посоветовали не покидать свои дома, закрыть двери и окна, поскольку сильный ветер направил токсичное облако вглубь острова.

Солдаты из военного подразделения по чрезвычайным ситуациям занимаются измерением качества воздуха в соответствующих районах.

В то же время на Ла-Пальме в очередной раз закрыли аэропорт. Он не будет работать в течение следующих двух суток.

Жителям Санта-Крусу посоветовали носить защитные маски, в случае необходимости выйти на улицу.