ru ua
Пн, 22 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Извержение вулкана на Ла-Пальме: токсичный газ угрожает жителям трех муниципалитетов

Новина українською →
Понедельник 22 ноября 2021 19:25
Извержение вулкана на Ла-Пальме: токсичный газ угрожает жителям трех муниципалитетов Фото: хамара из токсичного газа движется к трем муниципалитетам Ла-Пальмы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Власти острова Ла-Пальма приказали жителям трех муниципалитетов не покидать свои дома после того, как новый поток лавы достиг океана. Вулканические испарения опасны для здоровья.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Речь идет о жителях муниципалитетов Тасакорте, Сан-Боронон и некоторых районов Эль-Кардона. Им посоветовали не покидать свои дома, закрыть двери и окна, поскольку сильный ветер направил токсичное облако вглубь острова.

Солдаты из военного подразделения по чрезвычайным ситуациям занимаются измерением качества воздуха в соответствующих районах.

В то же время на Ла-Пальме в очередной раз закрыли аэропорт. Он не будет работать в течение следующих двух суток.

Жителям Санта-Крусу посоветовали носить защитные маски, в случае необходимости выйти на улицу.

Напомним, что РБК-Украина писало о том, что на Канарах до сих пор продолжается извержение вулкана на острове Ла Пальма, которое началось впервые в середине сентября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Испания
NEWS
Новые правила. Как Кабмин планирует изменить ограничения карантина в Украине
Новые правила. Как Кабмин планирует изменить ограничения карантина в Украине
DAILY
Новый транш и stand-by до лета. Чего ждать Украине после продления программы МВФ
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Новый транш и stand-by до лета. Чего ждать Украине после продления программы МВФ