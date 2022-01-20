Виверження вулкана в Тонга: на острів прибув перший літак з допомогою
У головний аеропорт Тонги прибув військовий літак Нової Зеландії, після того як працівники та волонтери відчистили злітну смугу. Решта літаків Нової Зеландії та Австралії повинні прилетіти незабаром.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
"У Тонгу прибув перший літак з іноземною допомогою, який доставив таку необхідну воду і припаси", - пише видання.
ЗМІ зазначає, що через хмари вулканічного попелу і наслідків масштабного цунамі в Тонгу кілька днів не могли доставити допомогу. Також товстий шар попелу лежав на злітній смузі аеропорту в столиці Нукуалофі, через що літаки не могли приземлитися.
Командувач збройними силами Нової Зеландії адмірал Джим Гілмор назвав "титанічними зусиллями" роботу з очищення злітної смуги місцевими працівниками, у яких були тільки лопати і візки. Також він підтвердив, що в четвер в Тонгу прибув літак C-130 Геркулес із запасами води, наметами, генераторами, продуктами і предметами гігієни, а також обладнанням для зв'язку.
Нагадаємо, що виверження вулкана в Тихому океані викликало цунамі. Хвиля накрила Тонга і загрожувала іншим країнам.
У вівторок прес-служба прем'єр-міністра Тонги вперше опублікувала заяву, в якій йдеться про руйнування і жертви в результаті виверження вулкана.
У заяві уряд підтвердив загибель трьох осіб. Однак кількість жертв може зрости, оскільки влада не змогла встановити контакт з кількома населеними островами.