Виверження вулкана в Тонга: на острів прибув перший літак з допомогою

У головний аеропорт Тонги прибув військовий літак Нової Зеландії, після того як працівники та волонтери відчистили злітну смугу. Решта літаків Нової Зеландії та Австралії повинні прилетіти незабаром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

"У Тонгу прибув перший літак з іноземною допомогою, який доставив таку необхідну воду і припаси", - пише видання.

ЗМІ зазначає, що через хмари вулканічного попелу і наслідків масштабного цунамі в Тонгу кілька днів не могли доставити допомогу. Також товстий шар попелу лежав на злітній смузі аеропорту в столиці Нукуалофі, через що літаки не могли приземлитися.

Командувач збройними силами Нової Зеландії адмірал Джим Гілмор назвав "титанічними зусиллями" роботу з очищення злітної смуги місцевими працівниками, у яких були тільки лопати і візки. Також він підтвердив, що в четвер в Тонгу прибув літак C-130 Геркулес із запасами води, наметами, генераторами, продуктами і предметами гігієни, а також обладнанням для зв'язку.