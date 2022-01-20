ru ua
Чт, 20 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Виверження вулкана в Тонга: на острів прибув перший літак з допомогою

Новость на русском →
Тонга, Четвер 20 січня 2022 09:49
Виверження вулкана в Тонга: на острів прибув перший літак з допомогою Фото: вулканічний попіл (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

У головний аеропорт Тонги прибув військовий літак Нової Зеландії, після того як працівники та волонтери відчистили злітну смугу. Решта літаків Нової Зеландії та Австралії повинні прилетіти незабаром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

"У Тонгу прибув перший літак з іноземною допомогою, який доставив таку необхідну воду і припаси", - пише видання.

ЗМІ зазначає, що через хмари вулканічного попелу і наслідків масштабного цунамі в Тонгу кілька днів не могли доставити допомогу. Також товстий шар попелу лежав на злітній смузі аеропорту в столиці Нукуалофі, через що літаки не могли приземлитися.

Командувач збройними силами Нової Зеландії адмірал Джим Гілмор назвав "титанічними зусиллями" роботу з очищення злітної смуги місцевими працівниками, у яких були тільки лопати і візки. Також він підтвердив, що в четвер в Тонгу прибув літак C-130 Геркулес із запасами води, наметами, генераторами, продуктами і предметами гігієни, а також обладнанням для зв'язку.

Нагадаємо, що виверження вулкана в Тихому океані викликало цунамі. Хвиля накрила Тонга і загрожувала іншим країнам.

У вівторок прес-служба прем'єр-міністра Тонги вперше опублікувала заяву, в якій йдеться про руйнування і жертви в результаті виверження вулкана.

У заяві уряд підтвердив загибель трьох осіб. Однак кількість жертв може зрости, оскільки влада не змогла встановити контакт з кількома населеними островами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гуманітарна допомога Землетрус
NEWS
"Не біжіть за гречкою і сірниками". Зеленський закликав не поширювати фейки про війну
"Не біжіть за гречкою і сірниками". Зеленський закликав не поширювати фейки про війну
DAILY
Встигнути до весни. Чому Росія поспішає закінчити переговори із Заходом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Встигнути до весни. Чому Росія поспішає закінчити переговори із Заходом