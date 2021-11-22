Виверження вулкану на Ла-Пальмі: токсичний газ загрожує жителям трьох муніципалітетів
Влада острова Ла-Пальма наказала жителям трьох муніципалітетів не покидати свої домівки після того, як новий потік лави досяг океану. Вулканічні випарювання є небезпечними для здоров’я.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Йдеться про жителів муніципалітетів Тасакорте, Сан-Боронон й деяких районів Ель-Кардона. Їм порадили не покидати свої домівки, зачинити двері й вікна, оскільки сильний вітер направив токсичну хмару углиб острова.
Наразі солдати з військового підрозділу з надзвичайних ситуацій займаються вимірюванням якості повітря в відповідних районах.
Водночас на Ла-Пальмі вкотре закрили аеропорт. Він не працюватиме протягом наступних двох діб.
Мешканцям Санта-Крусу порадили носити захисні маски, у разі потреби вийти на вулицю.
Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що на Канарах досі продовжується виверження вулкану на острові Ла Пальма, яке почалося вперше в середині вересня.