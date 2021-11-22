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Виверження вулкану на Ла-Пальмі: токсичний газ загрожує жителям трьох муніципалітетів

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Понеділок 22 листопада 2021 19:25
Виверження вулкану на Ла-Пальмі: токсичний газ загрожує жителям трьох муніципалітетів Фото: хамара з токсичного газу рухається до трьох муніципалітетів Ла-Пальми (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Влада острова Ла-Пальма наказала жителям трьох муніципалітетів не покидати свої домівки після того, як новий потік лави досяг океану. Вулканічні випарювання є небезпечними для здоров’я.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Йдеться про жителів муніципалітетів Тасакорте, Сан-Боронон й деяких районів Ель-Кардона. Їм порадили не покидати свої домівки, зачинити двері й вікна, оскільки сильний вітер направив токсичну хмару углиб острова.

Наразі солдати з військового підрозділу з надзвичайних ситуацій займаються вимірюванням якості повітря в відповідних районах.

Водночас на Ла-Пальмі вкотре закрили аеропорт. Він не працюватиме протягом наступних двох діб.

Мешканцям Санта-Крусу порадили носити захисні маски, у разі потреби вийти на вулицю.

Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що на Канарах досі продовжується виверження вулкану на острові Ла Пальма, яке почалося вперше в середині вересня.

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