Извержение вулкана на Канарах усилилось. На острове закрыли аэропорт

На испанском острове Ла-Пальма усилилось извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Из-за этого аэропорт Ла-Пальма решил прекратить работу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.
Эксперты говорят, что вулкан Кумбре-Вьеха перешел в новую взрывную фазу.
"Измерения вулканического надзора, проведенные с начала извержения, зафиксировали самую высокую активность во второй половине дня пятницы", - заявили в экстренной службе.
В субботу, 25 сентября, оператор канарского аэропорта Ла-Пальма объявил, что аэродром прекращает работу.
"Аэропорт Ла-Пальма не работает из-за накопления золы. Работы по очистке начались, но ситуация может измениться в любой момент", - говорится в сообщении оператора.
По данным местных властей, около 160 человек, которых накануне эвакуировали еще из трех городов, не смогут вернуться в свои дома. Всего было эвакуировано уже почти 6 тысяч жителей острова.
Напомним, испанские власти объявили остров Ла-Пальма зоной бедствия.