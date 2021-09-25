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Извержение вулкана на Канарах усилилось. На острове закрыли аэропорт

Автор: Дмитрий Левицкий

На испанском острове Ла-Пальма усилилось извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Из-за этого аэропорт Ла-Пальма решил прекратить работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Эксперты говорят, что вулкан Кумбре-Вьеха перешел в новую взрывную фазу.

"Измерения вулканического надзора, проведенные с начала извержения, зафиксировали самую высокую активность во второй половине дня пятницы", - заявили в экстренной службе.

В субботу, 25 сентября, оператор канарского аэропорта Ла-Пальма объявил, что аэродром прекращает работу.

"Аэропорт Ла-Пальма не работает из-за накопления золы. Работы по очистке начались, но ситуация может измениться в любой момент", - говорится в сообщении оператора.

По данным местных властей, около 160 человек, которых накануне эвакуировали еще из трех городов, не смогут вернуться в свои дома. Всего было эвакуировано уже почти 6 тысяч жителей острова.

Напомним, испанские власти объявили остров Ла-Пальма зоной бедствия.

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Испания