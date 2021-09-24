Власти острова Ла Пальма эвакуируют еще три города из-за усиления активности вулкана

Власти острова Ла Пальма решили эвакуировать жителей еще трех городов из-за возросшей активности извержения вулкана Кумбре Вьеха. По данным экстренных служб, лава уже распространилась на 240 гектаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Provincia .

Как передает издание, в последнее время усилилась взрывная активность вулкана и власти приняли решение эвакуировать население городов Таджуйи, Таканде де Абахо и Таканде де Арриба. В общей сложности из опасных районов планируется вывезти 1,3 тысячи человек. Ранее около 6 тысяч жителей покинули свои дома из-за извержения.

В министерстве внутренней безопасности отметили, что площадь распространения лавы достигла 240 гектаров. Разрушено около 400 домов.