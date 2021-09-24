Власти острова Ла Пальма эвакуируют еще три города из-за усиления активности вулкана
Власти острова Ла Пальма решили эвакуировать жителей еще трех городов из-за возросшей активности извержения вулкана Кумбре Вьеха. По данным экстренных служб, лава уже распространилась на 240 гектаров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Provincia.
Как передает издание, в последнее время усилилась взрывная активность вулкана и власти приняли решение эвакуировать население городов Таджуйи, Таканде де Абахо и Таканде де Арриба. В общей сложности из опасных районов планируется вывезти 1,3 тысячи человек. Ранее около 6 тысяч жителей покинули свои дома из-за извержения.
В министерстве внутренней безопасности отметили, что площадь распространения лавы достигла 240 гектаров. Разрушено около 400 домов.
#ÚLTIMAHORA El #PEVOLCA emite una orden de evacuación obligatoria para Tajuya, Tacande de Abajo y la parte no evacuada de Tacande de Arriba.— Canarias Radio (@laautonomica) September 24, 2021
La población debe dirigirse al campo de fútbol de El Paso.
#RTVCconLaPalma#ErupciónLaPalma pic.twitter.com/Y7CGNu6tnR
Извержение на острове Ла Пальма началось 19 сентября. По данным местных властей вулкан продолжает оставаться нестабильным.
Отметим, власти Испании 28 сентября объявят остров Ла Пальма зоной катастрофического бедствия и готовят специальный план по восстановлению пострадавших территорий.