ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Власти острова Ла Пальма эвакуируют еще три города из-за усиления активности вулкана

Новина українською →
Мадрид, Пятница 24 сентября 2021 18:40
Власти острова Ла Пальма эвакуируют еще три города из-за усиления активности вулкана Фото: власти Ла Пальма эвакуируют еще три города из-за извержения вулкана (twitter.com/ConnieAlfonso5)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти острова Ла Пальма решили эвакуировать жителей еще трех городов из-за возросшей активности извержения вулкана Кумбре Вьеха. По данным экстренных служб, лава уже распространилась на 240 гектаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Provincia.

Как передает издание, в последнее время усилилась взрывная активность вулкана и власти приняли решение эвакуировать население городов Таджуйи, Таканде де Абахо и Таканде де Арриба. В общей сложности из опасных районов планируется вывезти 1,3 тысячи человек. Ранее около 6 тысяч жителей покинули свои дома из-за извержения.

В министерстве внутренней безопасности отметили, что площадь распространения лавы достигла 240 гектаров. Разрушено около 400 домов.

Извержение на острове Ла Пальма началось 19 сентября. По данным местных властей вулкан продолжает оставаться нестабильным.

Отметим, власти Испании 28 сентября объявят остров Ла Пальма зоной катастрофического бедствия и готовят специальный план по восстановлению пострадавших территорий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Испания Мадрид
NEWS
Закон об олигархах передадут на подпись, спорных поправок не нашли, - Вениславский
Закон об олигархах передадут на подпись, спорных поправок не нашли, - Вениславский
DAILY
Кризис доверия. Чем закончится конфликт между США и Францией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кризис доверия. Чем закончится конфликт между США и Францией