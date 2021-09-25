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Виверження вулкану на Канарах посилилося. На острові закрили аеропорт

Автор: Дмитро Левицький

На іспанському острові Ла-Пальма посилилося виверження вулкану Кумбре-В'єха. Через це аеропорт Ла-Пальма вирішив припинити роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Експерти кажуть, що вулкан Кумбре-В'єха перейшов у нову вибухову фазу.

"Вимірювання вулканічного нагляду, проведені з початку виверження, зафіксували найвищу активність в другій половині дня п'ятниці", - заявили в екстреній службі.

У суботу, 25 вересня, оператор канарського аеропорту Ла-Пальма оголосив, що летовище припиняє роботу.

"Аеропорт Ла-Пальма не працює через накопичення золи. Роботи з очищення почалися, але ситуація може змінитися в будь-яким момент", - йдеться у повідомленні оператора.

За даними місцевої влади, близько 160 людей, яких напередодні евакуювали ще з трьох міст, не зможуть повернутися у свої будинки. Загалом було евакуйовано вже майже 6 тисяч мешканців острову.

Нагадаємо, іспанська влада оголосила острів Ла-Пальма зоною лиха.

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Іспанія