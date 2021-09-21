Извержение вулкана на Канарах разрушило более 160 домов
Извержение вулкана на Канарских островах уничтожило не менее 166 домов на острове Пальма. Лавовый поток приближается к городку Тодоке с населением около 1 300 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Cadena SER.
Сообщается, что в ночь на 21 сентября на острове Пальма были зафиксированы еще четыре небольших землетрясения. Из-за нового потока лавы эвакуировали людей в одном из районов муниципалитета Эль-Пасо. Общее число эвакуированных из-за извержения вулкана почти достигло 6 000.
Также сообщается, что лавовый поток приближается к городку Тодоке, но его скорость существенно упала. Лава уже покрыла площадь более 100 га.
Напомним, извержение вулкана Кумбре Вьеха началось 19 сентября, за последнюю неделю возле него было зафиксировано более 21 тысячи подземных толчков.