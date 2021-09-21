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Извержение вулкана на Канарах разрушило более 160 домов

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Канарские острова, Вторник 21 сентября 2021 14:40
Извержение вулкана на Канарах разрушило более 160 домов Фото: извержение вулкана на Канарах (twitter.com/IlkhaAgency)
Автор: Юлия Бойко

Извержение вулкана на Канарских островах уничтожило не менее 166 домов на острове Пальма. Лавовый поток приближается к городку Тодоке с населением около 1 300 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Cadena SER.

Сообщается, что в ночь на 21 сентября на острове Пальма были зафиксированы еще четыре небольших землетрясения. Из-за нового потока лавы эвакуировали людей в одном из районов муниципалитета Эль-Пасо. Общее число эвакуированных из-за извержения вулкана почти достигло 6 000.

Также сообщается, что лавовый поток приближается к городку Тодоке, но его скорость существенно упала. Лава уже покрыла площадь более 100 га.

Напомним, извержение вулкана Кумбре Вьеха началось 19 сентября, за последнюю неделю возле него было зафиксировано более 21 тысячи подземных толчков.

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