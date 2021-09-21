Виверження вулкана на Канарах зруйнувало понад 160 будинків
Виверження вулкана на Канарських островах знищило не менше 166 будинків на острові Пальма. Лавовий потік наближається до містечка Тодоке з населенням близько 1 300 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Cadena SER.
Повідомляється, що в ніч на 21 вересня на острові Пальма були зафіксовані ще чотири невеликі землетруси. Через новий потік лави евакуювали людей в одному з районів муніципалітету Ель-Пасо. Загальна кількість евакуйованих через виверження вулкана майже досягла 6 000.
Також повідомляється, що лавовий потік наближається до містечка Тодоке, але його швидкість істотно впала. Лава вже покрила площу понад 100 га.
Нагадавши, виверження вулкана Кумбре В'єха почалося 19 вересня, за останній тиждень біля нього було зафіксовано понад 21 тисячу підземних поштовхів.