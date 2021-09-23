Извержение вулкана на Канарах: над островами ограничили полеты гражданских самолетов

Власти Испании ограничили полеты гражданских самолетов над Канарами из-за извержения вулкана Кумбре Вьеха. Некоторые рейсы на остров Ла Пальма были отменены утром 23 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

По данным агентства, государственное предприятие ENAIRE при Минтрансе Испании, которая управляет воздушным пространством страны, объявила две области над островом Ла Пальма запретными для полетов зонами.

В организации отметили, что ограничения вводятся для возможности свободной работы аварийных и спасательных служб. Полеты в зонах разрешены только самолетам государственных сил и органов безопасности, служб экстренной помощи.

В результате введенных ограничений некоторые рейсы на остров Ла Пальма были отложены утром 23 сентября.