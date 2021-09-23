Извержение вулкана на Канарах: над островами ограничили полеты гражданских самолетов

Власти Испании ограничили полеты гражданских самолетов над Канарами из-за извержения вулкана Кумбре Вьеха. Некоторые рейсы на остров Ла Пальма были отменены утром 23 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
По данным агентства, государственное предприятие ENAIRE при Минтрансе Испании, которая управляет воздушным пространством страны, объявила две области над островом Ла Пальма запретными для полетов зонами.
В организации отметили, что ограничения вводятся для возможности свободной работы аварийных и спасательных служб. Полеты в зонах разрешены только самолетам государственных сил и органов безопасности, служб экстренной помощи.
В результате введенных ограничений некоторые рейсы на остров Ла Пальма были отложены утром 23 сентября.
Напомним, извержение вулкана Кумбре Вьеха началось 19 сентября, за последнюю неделю возле него было зафиксировано более 21 тысячи подземных толчков.
Отметим, извержение вулкана уничтожило более 160 домов на острове Ла Пальма. Власти эвакуировали из района прохождения лавового потока около шести тысяч человек.