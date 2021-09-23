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Виверження вулкана на Канарах: над островами обмежили польоти цивільних літаків

Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Іспанії обмежила польоти цивільних літаків над Канарами через виверження вулкана Кумбре В'єха. Деякі рейси на острів Ла Пальма були скасовані вранці 23 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За даними агентства, державне підприємство ENAIRE при Мінтрансі Іспанії, яка управляє повітряним простором країни, оголосила дві області над островом Ла Пальма забороненими для польотів зонами.

В організації зазначили, що обмеження вводяться для можливості вільної роботи аварійних і рятувальних служб. Польоти в зонах дозволені тільки літакам державних сил і органів безпеки, служб екстреної допомоги.

В результаті введених обмежень деякі рейси на острів Ла Пальма були відкладені вранці 23 вересня.

Нагадавши, виверження вулкана Кумбре В'єха почалося 19 вересня, за останній тиждень біля нього було зафіксовано понад 21 тисячу підземних поштовхів.

Відзначити, виверження вулкана знищило понад 160 будинків на острові Ла Пальма. Влада евакуювала з району проходження лавового потоку близько шести тисяч осіб.

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