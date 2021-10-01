Виверження вулкана на Канарах: острів Ла-Пальма розширився через витік лави
Поверхня острова Ла-Пальма розширилась через виверження вулкану. Площа затверділої лави становить більше ніж 300 гектарів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Euronews.
Після виверження вулкану, лава витекла до океану й після зіткнення з холодною водою - затверділа. Згідно з супутниковими знімками, на острові утворився наріст у формі латинської літери "D". Площа лави становить близько 300 гектарів. Загалом попіл, внаслідок виверження, покрив майже 2 тисячі гектарів острова.
Amanece en La Palma y comienza a formarse un delta de lava que poco a poco gana terreno al mar. pic.twitter.com/KNg6jy5Y4K— Instituto Español de Oceanografía (@IEOoceanografia) September 29, 2021
Зазначається, що вулкан Кумбре Велья активний протягом останніх двох тижнів. Він прокинувся після півстолітнього сну й щодня викидає в атмосферу майже 17 тисяч тонн діоксиду сірки.
Близько 6 тисяч жителів острова були евакуйовані.
Vídeo de la erupción y el río de lava a las 10.30 h (hora canaria) / Video of the eruption showing the lava river at 10.30 a.m. (Canarian time) #lapalma pic.twitter.com/USVZbCS11f— INVOLCAN (@involcan) September 30, 2021