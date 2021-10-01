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Виверження вулкана на Канарах: острів Ла-Пальма розширився через витік лави

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Ла-Пальма, П'ятниця 01 жовтня 2021 17:12
Виверження вулкана на Канарах: острів Ла-Пальма розширився через витік лави Фото: острів Ла-Пальма розширився через витік лави (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Поверхня острова Ла-Пальма розширилась через виверження вулкану. Площа затверділої лави становить більше ніж 300 гектарів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Після виверження вулкану, лава витекла до океану й після зіткнення з холодною водою - затверділа. Згідно з супутниковими знімками, на острові утворився наріст у формі латинської літери "D". Площа лави становить близько 300 гектарів. Загалом попіл, внаслідок виверження, покрив майже 2 тисячі гектарів острова.

Зазначається, що вулкан Кумбре Велья активний протягом останніх двох тижнів. Він прокинувся після півстолітнього сну й щодня викидає в атмосферу майже 17 тисяч тонн діоксиду сірки.

Близько 6 тисяч жителів острова були евакуйовані.

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