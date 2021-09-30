UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Извержение вулкана на Канарах: лава охватила площадь океана в 10 гектаров

Автор: Валерия Полищук

Лава из извергающегося вулкана на острове Ла Пальме на Канарах охватила площадь Атлантического океана в 10 гектаров (100 тысяч квадратных метров), что эквивалентно 14 футбольным полям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.

"По оценкам, лава вулкана уже покрыла более 10 гектаров океана", - заявил Давид Кальво из вулканологического института Involcan на Канарах, отметив, что в ближайшие часы эксперты проведут более точную оценку с помощью беспилотников.

С тех пор реки расплавленной породы не прекращали каскадами стекать в океан, создавая растущую лавовую дельту, которую Кальво назвал "фазой стабильности".

"Лава продолжает течь, как водопад, и у основания скалы формируется лавовая дельта, простирающаяся на юг", - заявил в вулканическом комитете.

Напомним, вчера лава вулкана на Канарах сформировала пирамиду высотой 50 метров.

Кроме того, ранее Испания объявила остров Ла-Пальма зоной бедствия из-за извержения вулкана, которое продолжается уже несколько дней.

Читайте РБК-Украина в Google News
Испания