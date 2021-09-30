Виверження вулкана на Канарах: лава охопила площу океану в 10 гектарів

Лава з вивергається вулкана на острові Ла Пальме на Канарах охопила площу Атлантичного океану в 10 гектарів (100 тисяч квадратних метрів), що еквівалентно 14 футбольним полям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.
"За оцінками, лава вулкана вже покрила більше 10 гектарів океану", - заявив Давид Кальво з вулканологічного інституту Involcan на Канарах, зазначивши, що в найближчі години експерти проведуть більш точну оцінку за допомогою безпілотників.
З того часу річки розплавленої породи не припиняли каскадами стікати в океан, створюючи зростаючу лавову дельту, яку Кальво назвав "фазою стабільності".
"Лава продовжує текти, як водоспад, і біля основи скелі формується лавова дельта, що тягнеться на південь", - заявив у вулканічному комітеті.
Нагадаємо, вчора лава вулкана на Канарах сформувала піраміду висотою 50 метрів.
Крім того, раніше Іспанія оголосила острів Ла-Пальма зоною лиха через виверження вулкана, яке триває вже кілька днів.