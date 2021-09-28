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Извержение вулкана на Канарах: лава в 800 метрах от океана, это опасно для населения

Автор: Валерия Полищук

На испанском острове Пальма лава от вулкана Кумбре-Вьеха находится в 800 метрах от Атлантического океана. При контакте лавы с водой могут появиться облака токсичного газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Один из двух потоков лавы на острове Ла Пальма замедлился, однако второй набирает скорость и продолжает двигаться в сторону побережья.

Более горячий и более жидкий поток направляется в сторону небольшого прибрежного города Тодоке.

Если лава достигнет моря, в результате химической реакции произойдет выброс в атмосферу токсичных паров, в особенности соляной кислоты, которая опасна для дыхания и раздражает глаза и кожу.

Напомним, сегодня правительство Испании объявило остров Ла Пальма зоной бедствия.

Ранее власти призвали жителей восточного побережья острова Ла Пальма оставаться дома, поскольку лава вулкана Кумбре-Вьеха приближается к Атлантическому океану.

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Испания